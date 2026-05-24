Москва24 мая Вести.Саласпилсский концентрационный нацистский лагерь, находившийся на территории Латвии, в Прибалтике сегодня считают детским оздоровительным лагерем. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью Владимиру Соловьёву, сообщает ИС "Вести".

Захарова отметила циничность женщин, которые представляют западные страны в Совете Безопасности ООН, комментируя украинский террористический удар по общежитию в городе Старобельск. На рассуждения о концлагере Саласпилс Захарову подтолкнуло выступление латвийского представителя.

Вот тут я осознала одну вещь. Я всегда не могла понять, как в детском концлагере Саласпилс могли работать женщины. Мы много об этом писали, читали, говорили. Это тот самый лагерь, то самое место, где у детей забирали кровь, в общем, по сути, умерщвляли детей для того, чтобы забрать у них кровь для солдат Третьего рейха. Сейчас, правда, многие годы прибалтийские страны говорят о том, что это чуть ли был не детский оздоровительный лагерь. Но на самом деле это был лагерь, где над живыми детьми проводили эксперименты, над маленькими детьми сказала Захарова

Ночью 22 мая вооруженные силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске. В результате погиб 21 человек, пострадали более 40. Двоих раненых планируют доставить на лечение в Москву.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что теракт в Старобельске обязательно войдет в обвинительное заключение против киевского режима.