Захарова не смогла сдержать слез, показывая фото погибших в колледже в ЛНР

Захарова расплакалась на ПМЭФ, рассказывая о детях, погибших в Старобельске Захарова не смогла сдержать слез, показывая фото погибших в колледже в ЛНР

Москва4 июн Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) не смогла сдержать слез, когда рассказывала о жертвах удара ВСУ по общежитию Старобельского колледжа.

Дипломат демонстрировала фотографии погибших детей и говорила о каждом из них.

Я думаю, что их родители не смогут этого сделать в ближайшие годы, а мы это должны сделать сказала она, вытирая слезы

Захарова объяснила, что считает своим моральным долгом донести голоса тех, кто уже не может говорить сам, и заставить мир выслушать правду, которую многие хотели бы скрыть.

Ночью 22 мая украинские беспилотники самолетного типа нанесли прицельный удар по административным зданиям и общежитию колледжа Луганского педагогического университета. В момент атаки внутри находились 86 учащихся и один сотрудник. В результате теракта погиб 21 человек.

Ранее сообщалось, что более 40 пострадавших после теракта украинских боевиков остаются на амбулаторном лечении. Еще 18 детей продолжают лечение дома. Одного тяжелораненого студента перевели в московскую больницу.