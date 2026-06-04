Москва4 июнВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) не смогла сдержать слез, когда рассказывала о жертвах удара ВСУ по общежитию Старобельского колледжа.
Дипломат демонстрировала фотографии погибших детей и говорила о каждом из них.
Я думаю, что их родители не смогут этого сделать в ближайшие годы, а мы это должны сделатьсказала она, вытирая слезы
Захарова объяснила, что считает своим моральным долгом донести голоса тех, кто уже не может говорить сам, и заставить мир выслушать правду, которую многие хотели бы скрыть.
Ночью 22 мая украинские беспилотники самолетного типа нанесли прицельный удар по административным зданиям и общежитию колледжа Луганского педагогического университета. В момент атаки внутри находились 86 учащихся и один сотрудник. В результате теракта погиб 21 человек.
Ранее сообщалось, что более 40 пострадавших после теракта украинских боевиков остаются на амбулаторном лечении. Еще 18 детей продолжают лечение дома. Одного тяжелораненого студента перевели в московскую больницу.