Москва20 мая Вести.Даже сами европейцы не понимают, кто такая глава евродипломатии Кая Каллас, и почему она берет на себя право говорить за все страны Европы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова подчеркнула: Каллас водрузили на вершину политики Евросоюза "ноунеймы" без авторитета, поскольку она абсолютно подходит под "бесславные" характеристики.

Никто не может даже внутри Европейского союза сформулировать ответ на вопрос, кто такая Кая Каллас. То есть это такая Грета Тунберг еэсовской политики, которая прикатила даже не трибуну, а какую-то ржавую бочку… И дальше она говорит от имени всего Евросоюза сказала Захарова в эфире радио Sputnik

Ранее бывший премьер Польши Лешек Миллер отнес Каллас к категории политических "идиотов" из-за ее рассуждений о возможности "нанести поражение" России.