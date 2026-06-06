Захарова заявила, что власти некоторых стран Европы просто неадекватны Захарова: говорить об адекватности властей некоторых стран Европы уже нельзя

Москва6 июн Вести.Высказывания, раздающиеся из некоторых стран ЕС, свидетельствуют о неадекватности их руководства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Несколько лет назад президент Франции Эммануэль Макрон примерил на себя роль диагноста, констатировав смерть мозга НАТО. Отвечая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на вопрос о том, жив ли мозг "у Украины и отдельных европейских государств", Захарова сказала: "Это, конечно, интересная история".

Еврокомиссия в руках гинеколога, руководит Францией, я так полагаю, патологоанатом. Как-то все не туда у них идет. Потом Макрон как-то пытался видоизменить эти фразы, дополнить их, и так далее. Но я абсолютно согласна, что по заявлениям, раздающимся из Евросоюза, сказать об их адекватности просто уже нельзя цитирует ТАСС дипломата

Говоря о том, что Еврокомиссией управляет гинеколог, Захарова имела в виду медицинское образование ее председателя – Урсулы фон дер. Политик окончила медицинский институт и получила специальность врача-гинеколога.

Ранее официальный представитель МИД РФ назвала неадекватной спецпредставителя ЕС по правам человека Кайсу Оллонгрен после ее заявлений о якобы плохом обращении России с украинскими детьми.