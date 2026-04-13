Захарова: ЕС платит высокую цену за глупость и предательство интересов Европы

Москва13 апр Вести.Евросоюз платит чрезвычайно высокую цену не за зависимость от иностранной энергии, а за глупость и предательство со стороны европейской бюрократии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее председатель Еврокомиссии указала, что Евросоюз чрезвычайно высоко платит "за зависимость от иностранной энергии".

Нет. ЕС платит чрезвычайно высокую цену за глупость и предательство интересов Европы со стороны брюссельской бюрократии написала Захарова в своем Telegram-канале

Ранее официальный представитель МИД РФ посчитала смешными заявления главы евродипломатии Каи Каллас о якобы "нападениях РФ" на 19 стран за последние 100 лет.