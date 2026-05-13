Захарова: Европа признает, что отказ от ресурсов РФ был стратегической ошибкой

Москва13 мая Вести.Страны Европы через какое-то время публично признают, что отказ от российских энергоресурсов был стратегической ошибкой, так же, как уже говорят про отказ от атомной энергетики. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В эфире радиостанции "Спутник" она сказала, что фразу о том, что "это была стратегическая ошибка" Европа произнесет с уверенностью и "непоколебимой тупизной".

Может быть, скажут еще "страшнейшая" или "фатальная", или "чудовищная" в контексте отказа от российских ресурсов отметила дипломат, комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором та назвала ошибкой сокращение доли атомной энергетики в Европе.

Мария Захарова обратила внимание на то, что европейские страны сейчас находятся в эпицентре принятия решений, "не на перепутье, а на том самом моменте баланса - либо туда, либо обратно".

Фон дер Ляйен, выступая в начале марта в Париже на конференции по вопросам мирного атома, сказала, что если в 1990 году треть электроэнергии в Европе приходилась на атомную энергетику, то сегодня эта доля составляет около 15%. По ее словам, отказ Европы от надежного и доступного источника энергии с низким уровнем выбросов был стратегической ошибкой.