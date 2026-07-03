Москва3 июл Вести.Совет Европы, который проводит мероприятия, якобы направленные на борьбу с языком ненависти, и при этом игнорирует русофобские заявления западных представителей, ведет себя, как озлобленные клоуны. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что организованная СЕ в Страсбурге Неделя борьбы с языком ненависти на деле была посвящена темам сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Над этими вопросами "на полную ставку" работают целые европейские подразделения, добавила Захарова. При этом, продолжила она, практически на всех западных платформах "процветает ненаказуемая русофобия", а представители европейских стран многократно допускали высказывания, демонстрирующие ненависть к России.

Не Совет Европы, а запутавшиеся в своих и чужих половых органах озлобленные клоуны резюмировала она

Ранее Захарова заявляла, что европейской руководство в своей русофобии, призывая к подготовке войне с Россией и нанесению ей стратегического поражений, превзошло нацистскую Германию.