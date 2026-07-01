Москва1 июл Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила премьер-министра Великобритании Кира Стармера с гомосексуализацией (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) парламента королевства. Об этом дипломат заявила в интервью изданию KP.RU.

Захарова призналась, что Министерство иностранных дел России сначала постеснялось поздравлять британцев с таким достижением. Но теперь МИД выражает восхищение и призывает не останавливаться на достигнутом, пошутила дипломат.

Такой гомосексуализации британского парламента мы еще не видели. Потрясающие результаты. Так держать! Мы боялись их с такими достижениями поздравить, чтобы не обидеть. Но раз уж Стармер сам сказал, то, как говорится, примите наше искреннее восхищение и не останавливайтесь на достигнутом. Честно говоря, я думала, что и в других ветвях власти в Британии не хуже обстоят дела, особенно в Форин-офисе, исходя из результатов. Но судить не берусь. Пусть новая команда на Даунинг-стрит ставит не менее амбициозные задачи добавила Захарова

Ранее Стармера заявил, что гордится британским парламентом, который стал самым гомосексуальным в мире.