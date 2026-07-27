Москва27 июлВести.Россия готова выстраивать взаимодействие с Великобританией, если Лондон будет уважать национальные интересы Москвы. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что для выстраивания диалога Лондон должен учитывать российские национальные интересы в том числе в сфере безопасности.
Россия неоднократно заявляла о принципиальной готовности к взаимодействию с Лондоном, если там будут осуществлять его на взаимоуважительной, равноправной основе, с полным учетом наших национальных интересовсказала Захарова
Она обратила внимание, что кризис в российско-британских отношениях стал следствием политики именно со стороны Британии. Захарова отметила, что по инициативе властей королевства межправительственные контакты были фактически заморожены, торгово-инвестиционные связи сведены к минимуму, а каналы двустороннего диалога ограничены.
Ранее лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен заявил, что только две политические силы в Великобритании выступают за прекращение антироссийской политики и восстановление отношений с Россией.