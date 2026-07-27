МИД: РФ готова к диалогу с Британией при уважении Лондоном интересов Москвы

МИД России заявил о готовности к взаимодействию с Британией МИД: РФ готова к диалогу с Британией при уважении Лондоном интересов Москвы

Москва27 июл Вести.Россия готова выстраивать взаимодействие с Великобританией, если Лондон будет уважать национальные интересы Москвы. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что для выстраивания диалога Лондон должен учитывать российские национальные интересы в том числе в сфере безопасности.

Россия неоднократно заявляла о принципиальной готовности к взаимодействию с Лондоном, если там будут осуществлять его на взаимоуважительной, равноправной основе, с полным учетом наших национальных интересов сказала Захарова

Она обратила внимание, что кризис в российско-британских отношениях стал следствием политики именно со стороны Британии. Захарова отметила, что по инициативе властей королевства межправительственные контакты были фактически заморожены, торгово-инвестиционные связи сведены к минимуму, а каналы двустороннего диалога ограничены.

Ранее лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен заявил, что только две политические силы в Великобритании выступают за прекращение антироссийской политики и восстановление отношений с Россией.