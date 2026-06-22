Захарова с иронией отреагировала на отставку Стармера Захарова: Стармеру не стоит рассчитывать на работу в российских СМИ

Москва22 июн Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на отставку Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании, отметив, что вскоре уже бывшему главе правительства не стоит рассчитывать на работу в российских средствах массовой информации.

Стармер подает в отставку. Думаю, ему не стоит рассчитывать на работу в RT. Марго (главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня". – Прим. ред.), или найдете полставки? Хотя какой из него обозреватель написала Захарова в своем Telegram-канале

22 июня Кир Стармер во время выступления на Даунинг-стрит заявил, что уходит в отставку с постов премьер-министра Великобритании и лидера Лейбористской парии. Он сообщил, что в партии задались вопросом, подходит ли он для того, чтобы возглавлять ее на следующих выборах, и заявил, что с уважением принимает позицию парламентской фракции.

Политический кризис в Великобритании усилился после выборов в местные органы власти, которые прошли 7 мая. Согласно итогам, Лейбористская партия впервые потеряла контроль над парламентом Уэльса, а также лишилась около 1,4 тысячи мест в законодательных органах Англии.

Стармер взял на себя ответственность за провал на выборах, однако тогда отказался покидать посты лидера партии и главы правительства. Позднее около 100 депутатов Палаты общин от лейбористов публично потребовали его отставки.

Правительство Великобритании в марте 2022 года внесло в санкционный список российский телеканал RT.