Песков об отставке Стармера: Лондон вряд ли сменит позицию по диалогу с Москвой

Кремль: отставка Стармера едва ли изменит подход Британии к России Песков об отставке Стармера: Лондон вряд ли сменит позицию по диалогу с Москвой

Москва22 июн Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о намерении уйти с поста лидера Лейбористской партии.

Ранее в понедельник Стармер, выступая на Даунинг-стрит, сообщил о решении покинуть должность лидера партии.

Много вопросов, что, может быть, после него будет лучше, но вряд ли сейчас кто-то на политическом небосклоне Великобритании будет иметь отличную от Кира Стармера позицию в отношении наших двусторонних отношений сказал Песков журналистам

Ранее The Guardian сообщала, что команда Стармера начала передавать полномочия сторонникам депутата Палаты общин Энди Бернэма.

Политический кризис в Великобритании обострился после местных выборов 7 мая. По их итогам Лейбористская партия впервые утратила контроль над парламентом Уэльса и потеряла около 1,4 тысячи мест в органах власти Англии.