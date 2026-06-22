Москва22 июнВести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о намерении уйти с поста лидера Лейбористской партии.
Ранее в понедельник Стармер, выступая на Даунинг-стрит, сообщил о решении покинуть должность лидера партии.
Много вопросов, что, может быть, после него будет лучше, но вряд ли сейчас кто-то на политическом небосклоне Великобритании будет иметь отличную от Кира Стармера позицию в отношении наших двусторонних отношенийсказал Песков журналистам
Ранее The Guardian сообщала, что команда Стармера начала передавать полномочия сторонникам депутата Палаты общин Энди Бернэма.
Политический кризис в Великобритании обострился после местных выборов 7 мая. По их итогам Лейбористская партия впервые утратила контроль над парламентом Уэльса и потеряла около 1,4 тысячи мест в органах власти Англии.