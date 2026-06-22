Экс-посол Британии рассказал, изменит ли уход Стармера политику Лондона по РФ Экс-посол Британии: уход Стармера не поменяет курс Лондона по отношению к РФ

Москва22 июн Вести.Возможный преемник подавшего в отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера на посту лидера Лейбористской партии Энди Бернхэм не изменит курс Лондона по отношению к России. Об этом заявил бывший британский посол в Сирии Питер Форд.

По его словам, которые приводит РИА НовостиРИА Новости, Бернхэм окажется просто продолжателем "стармеризма", но другими средствами.

Он (Бернхэм. - Прим. ред.) будет марионеткой в руках глубинного государства выразил свое мнение Форд

По его мнению, страна стремится к конфронтации с Россией, а также к "еще большему подавлению инакомыслия" и "еще большему разграблению бюджета".

Экс-посол добавил, что в Лейбористской партии видят в Бернхэме "спасителя", который может вернуть ей популярность. В то же время, по словам Форда, сам возможный преемник "даже не намекал", что будет придерживаться другой линии по поводу международной политики или расходов на военные цели.

22 июня Кир Стармер во время выступления на Даунинг-стрит заявил, что уходит в отставку с постов премьер-министра Великобритании и лидера Лейбористской парии. Он сообщил, что в партии задались вопросом, подходит ли он для того, чтобы возглавлять ее на следующих выборах, и заявил, что с уважением принимает позицию парламентской фракции.