Эксперт раскрыл, ждать ли изменений в политике Лондона при премьере Бернеме Эксперт ответил, изменится ли политика Британии в отношении России при Бернеме

Москва20 июл Вести.Политика Британии по отношению к России и Украине с приходом на пост премьер-министра Эндрю Бернема не изменится кардинально, заявил в интервью ИС "Вести" директор Центра европейской информации, юрист-международник Николай Топорнин.

По его словам, внешняя политика Лондона будет зависеть не только от Бернема, но и от того, кто займет пост министра иностранных дел страны.

Мы в первую очередь должны дождаться, кого же Бернем предложит на пост министра иностранных дел. От этого будет зависеть очень многое. Мне кажется, что никаких вот таких стратегических изменений не произойдет, потому что в общем-то Бернем - у него было не очень много выступлений на международную тематику, но в принципе он сказал такую простую вещь, что все те договоренности, которые были достигнуты предыдущим кабинетом, все они будут выполняться сказал Топорнин

Юрист-международник напомнил, что прошлый кабинет министров во главе с Киром Стармером оказывал Киеву и главе киевского режима Владимиру Зеленскому большую поддержку.

И [Стармер] всегда говорил, что Киев может опираться на помощь и содействие Лондона. Так что, исходя вот из этих заявлений, можно с уверенностью сказать, что серьезных изменений в политике по отношению к России и Украине со стороны Бернема не произойдет заключил эксперт

Ранее король Карл III принял отставку Стармера, после чего принял у себя Бернема и попросил его сформировать новое правительство. Новый премьер-министр выступил программной речью у резиденции на Даунинг-стрит. Политик заявил о намерении провести самые глубокие реформы за последние 40 лет. В его планах провести "перезагрузку" Британии.