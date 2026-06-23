Евродепутат: политика Британии в отношении РФ не изменится после ухода Стармера

Евродепутат Мариани: внешний курс Британии не изменится после отставки Стармера Евродепутат: политика Британии в отношении РФ не изменится после ухода Стармера

Москва23 июн Вести.Отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера не повлияет на внешнеполитический курс страны, в том числе в отношении России. Таким мнением с РИА Новости поделился депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

Давайте будем откровенны: ничего не изменится. Внешняя политика Великобритании опирается на структурные столпы, выходящие за рамки отдельных личностей: Североатлантический альянс, поддержка Украины и особые отношения с Вашингтоном. Бернем - убежденный атлантист. В отношении России, как и во всем остальном, линия не изменится сказал он

По словам Мариани, максимум что может сделать Лондон это начать открытое сближение с Брюсселем, при этом все еще оставаясь преданным НАТО и будучи готовым ставить американские интересы выше европейских.

22 июня Стармер во время выступления на Даунинг-стрит заявил, что уходит в отставку с постов премьер-министра Великобритании и лидера Лейбористской парии.

Как позднее заявил экс-депутат британского парламента Джордж Гэллоуэй, Будущий премьер-министр Великобритании может повторить судьбу уходящего в отставку Стармера, если на посту уйдет осуществлять ту же политику.