Финский политик Мема оценил возможную политику Британии при Бернеме Финский политик Мема не ожидает смены курса Британии при Бернеме

Москва23 июн Вести.Возможный новый лидер Лейбористской партии Великобритании Энди Бернем вряд ли существенно изменит внешнеполитический курс страны. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

По его словам, в случае прихода Бернема на пост премьер-министра Лондон сохранит нынешние подходы к международной политике, включая поддержку Украины.

Я не думаю, что многое поменяется во внешней политике Великобритании после того, как Энди Бернем станет премьером​​​. Он продолжит участвовать в "коалиции желающих", встречаться с Зеленским, продолжит поддерживать Украину сказал Мема

Ранее премьер-министр Великобритании и лидер правящей Лейбористской партии Кир Стармер объявил об уходе с поста главы партии. При этом он сообщил, что продолжит исполнять обязанности премьер-министра до избрания нового лидера.

Выборы главы лейбористов должны стартовать 9 июля и завершиться до начала новой парламентской сессии в сентябре. После объявления о предстоящем голосовании бывший мэр Манчестера Энди Бернем заявил о намерении побороться за пост лидера партии.