Москва23 июнВести.Возможный новый лидер Лейбористской партии Великобритании Энди Бернем вряд ли существенно изменит внешнеполитический курс страны. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
По его словам, в случае прихода Бернема на пост премьер-министра Лондон сохранит нынешние подходы к международной политике, включая поддержку Украины.
Я не думаю, что многое поменяется во внешней политике Великобритании после того, как Энди Бернем станет премьером. Он продолжит участвовать в "коалиции желающих", встречаться с Зеленским, продолжит поддерживать Украинусказал Мема
Ранее премьер-министр Великобритании и лидер правящей Лейбористской партии Кир Стармер объявил об уходе с поста главы партии. При этом он сообщил, что продолжит исполнять обязанности премьер-министра до избрания нового лидера.
Выборы главы лейбористов должны стартовать 9 июля и завершиться до начала новой парламентской сессии в сентябре. После объявления о предстоящем голосовании бывший мэр Манчестера Энди Бернем заявил о намерении побороться за пост лидера партии.