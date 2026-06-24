В Финляндии сочли уход Стармера уроком для союзников Киева Политик Мема назвал уход Стармера уроком для Европы

Москва24 июн Вести.Уход Кира Стармера с поста британского премьера должен стать предупреждением для европейских лидеров, поддерживающих Киев. Об этом заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в беседе с РИА Новости.

Его отставка и провал должны стать уроком для любого другого лидера Европы сказал он

По мнению Мемы, ситуация со Стармером показывает, что политики, которые делают главным приоритетом военную помощь Украине и при этом не уделяют должного внимания внутренним проблемам своих стран, рискуют потерять доверие граждан и в итоге столкнуться с политическим провалом.

22 июня Стармер, выступая на Даунинг-стрит, объявил об отставке с должности премьер-министра Великобритании и поста лидера Лейбористской партии.