Москва24 июнВести.Уход Кира Стармера с поста британского премьера должен стать предупреждением для европейских лидеров, поддерживающих Киев. Об этом заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в беседе с РИА Новости.
Его отставка и провал должны стать уроком для любого другого лидера Европысказал он
По мнению Мемы, ситуация со Стармером показывает, что политики, которые делают главным приоритетом военную помощь Украине и при этом не уделяют должного внимания внутренним проблемам своих стран, рискуют потерять доверие граждан и в итоге столкнуться с политическим провалом.
22 июня Стармер, выступая на Даунинг-стрит, объявил об отставке с должности премьер-министра Великобритании и поста лидера Лейбористской партии.