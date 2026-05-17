Политолог Кортунов: после парламентских выборов в Британии могут изменить курс

Москва17 мая Вести.В случае отставки британского премьер-министра Кира Стармера и проведении досрочных парламентских выборов политика Великобритании по отношению к России может поменяться. Такой прогноз сделал научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов в комментарии NEWS.ru.

Рассуждая о гипотетической отставке Стармера, политолог заявил, что многое зависит от того, кто именно сменил бы главу правительства Британии. В случае отставки Стармера, считает эксперт, могли бы быть "перемены в стилистике внешней политики и тактических вопросах" Великобритании. Но собеседник журналистов полагает, что "серьезного разворота" в политике Британии ждать не стоит в условиях, когда правящая партия остается у власти.

Кортунов объяснил, что, как он считает, поэтому особых надежд на смену британского премьер-министра возлагать не стоит.

Тем не менее, мы можем предположить, что если это (отставка. – Прим. ред.) все-таки произойдет, то это станет толчком к разговорам о проведении досрочных парламентских выборов. Тогда возможны всякие неожиданности сказал политолог

Кортунов уточнил, что влиятельные британские партии, способные серьезно поменять внешнюю политику страны, могут прийти к власти только по результатам парламентских выборов.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что, по ее данным, в случае добровольной отставки Стармера пост премьера может перейти к мэру графства Большой Манчестер Энди Бернэму.