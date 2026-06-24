Москва24 июн Вести.Отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера никак не повлияет на Россию, заявил генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его мнению, новый британский премьер также займет русофобскую позицию.

Сейчас придет кто-то новый и что-то для нас изменится – нет. Даже те, кто приходят, они все равно будут против нас. Не надо иллюзий. Сегодня Европа в своей массе воспитана уже на русофобии. Это уже массовое явление. Это, может быть, излечится когда-либо, но это не сию секунду. Поэтому рассчитывать на то, что поменяется власть и придут люди, которые все это поменяют, мне кажется, очень наивно. Мы должны рассчитывать только на себя и искать союзников в другом мире - в том другом мире, который тоже противостоит и который также находится под давлением Европы и Запада. Поэтому рассчитывать на себя и на своих союзников