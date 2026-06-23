Москва23 июн Вести.Русофобская политика Британии продолжится, несмотря на смену премьер-министра. Такое мнение озвучил ИС "Вести" доктор экономических наук, политолог, профессор кафедры европейских исследований Факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПГУ) Станислав Ткаченко.

Он обратил внимание, что Лондон столкнулся с острейшими бюджетными проблемами. Поэтому британцы находятся "в массовке за спиной немцев и французов" и зависят от их вектора.

Ничего положительного нам ожидать не стоит. Конечно, всегда нужно сделать оговорку. Может быть, все-таки он (кандидат на должность нового премьер-министра Великобритании Энди Бернем, — прим. ред.) возьмется за ум и поймет, что сотрудничество лучше, чем соперничество. Но в предыдущие 200 лет в Великобритании таких политиков не было. Они были в Соединенных Штатах, они были в Германии, они были в Италии рассказал Ткаченко

Экс-депутат британского парламента Джордж Гэллоуэй ранее заявил, что будущий премьер-министр Великобритании может повторить судьбу уходящего в отставку Кира Стармера.