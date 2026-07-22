Москва22 июл Вести.Частая смена премьер-министров в Великобритании – признак острого политического и экономического кризиса, вывести страну из которого с помощью поддержки Украины не получится. Такое мнение выразил журналист ИС "Вести" Александр Хабаров в интервью Владимиру Соловьёву.

Хабаров отметил, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем еще не сформировал и не представил свою концептуальную программу действий, однако уже стало ясно, что политика королевства в отношении Украины не изменится.

Внешняя политика Британии вне зависимости от этой чехарды глав правительств никоим образом не меняется. И в данном случае Энди Бернем фактически под копирку повторил то, что до него говорили другие премьер-министры. Интенсивное использование украинского конфликта в качестве попытки укрепить внутриполитический авторитет с треском провалилось для каждого из них. Не исключено, что Энди Бернем повторит судьбу своих предшественников, и точно так же никакая Украина не спасет его положение. Потому что для британцев в первую очередь важно экономическое положение страны, а оно сегодня оставляет желать лучшего сказал журналист

Он добавил, что, учитывая скорость, с которой в последние 10 лет сменялись премьер-министры, вопрос, насколько на этом посту задержится Бернем, остается открытым.

Сама по себе чехарда свидетельствует об остром политическом и экономическом кризисе в стране. И какие-то попытки заместить реальные проблемы мифическими геополитическими заходами вряд ли реалистичны считает Александр Хабаров

Журналист также отметил, что в Британии уже несколько десятков лет происходит измельчание правящего политического класса страны. И на этом фоне возникает вопрос, кто в действительности управляет королевством.

Дело в том, что существуют политические назначенцы, а есть - глубинное государство, в Британии это так называемая гражданская служба. Она объединяет в себе кадровых военных, дипломатов, специалистов по различным вопросам, которые функционируют в рамках отдельных министерств. Именно эти люди брифуют министров, дают им различные опции. Безусловно, политические назначенцы принимают окончательные политические решения, но все данные, отчеты, стратегические идеи и проекты им предлагают именно гражданские служащие объяснил корреспондент

20 июля Энди Бернем вступил в должность премьер-министра Британии, сменив ушедшего в отставку Кира Стармера.