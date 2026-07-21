Москва21 июлВести.Новый британский премьер-министр Эндрю Бернем заявил, что поддержка Украины со стороны Великобритании при нем не изменится. Его слова передает телеканал Sky News.
Бернем отметил, что у главы киевского режима Владимира Зеленского не должно возникать сомнений в непоколебимой позиции Соединенного Королевства по вопросу поддержки Киева.
Поддержка Британии остается неизменнойсказал британский премьер
До этого Бернем провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Ранее сообщалось, что треть британцев уверены, что новый глава кабинета министров Великобритании Бернем будет "плохим" или "ужасным" премьером.