Бернем заявил, что Великобритания не изменит поддержку Украины

Новый британский премьер пообещал непоколебимую поддержку Украины Бернем заявил, что Великобритания не изменит поддержку Украины

Москва21 июл Вести.Новый британский премьер-министр Эндрю Бернем заявил, что поддержка Украины со стороны Великобритании при нем не изменится. Его слова передает телеканал Sky News.

Бернем отметил, что у главы киевского режима Владимира Зеленского не должно возникать сомнений в непоколебимой позиции Соединенного Королевства по вопросу поддержки Киева.

Поддержка Британии остается неизменной сказал британский премьер

До этого Бернем провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что треть британцев уверены, что новый глава кабинета министров Великобритании Бернем будет "плохим" или "ужасным" премьером.