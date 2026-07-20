Москва20 июл Вести.Вступивший в должность премьер-министра Великобритании Эндрю Бернем пообещал оставить непоколебимой поддержку Украины и главы киевского режима Владимира Зеленского.

В интервью телеканалу Sky News он также заявил о планах провести разговор с главой киевского режима.

Я буду поддерживать его (Владимира Зеленского. - Прим. ред.) на все 100% - так же, как это делал Кир Стармер заверил Бернем

Он подчеркнул, у Зеленского "не должно остаться "ни малейших сомнений" в том, что Лондон продолжит поддерживать Украину.

Мы будем рядом с ним, и лично я также буду рядом с ним пообещал новый глава британского правительства

Интервью было записано за пару часов до вступления Бернема в должность премьер-министра.

Ранее директор Центра европейской информации, юрист-международник Николай Топорнин в интервью ИС "Вести" рассказал, стоит ли ждать изменений в политике Лондона при новом премьере.