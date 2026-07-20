Новый премьер Британии намерен первым делом позвонить Трампу и Зеленскому Бернем в качестве первых звонков лидерам позвонит Трампу и Зеленскому

Москва20 июл Вести.Новый премьер-министр Великобритании Эндрю Бернем заявил, что его первыми международными звонками будут звонки президенту США Дональду Трампу и главе киевского режима Владимира Зеленского.

Так он ответил на вопрос журналистки телеканала Sky News о том, кому он первому позвонить - Трампу или Зеленскому.

Это будут мои первые звонки. Я ясно дам понять сегодня президенту Зеленскому, что ничего не изменилось сказал он

Новый лидер Лейбористской партии Энди Бернем официально занял пост премьер-министра Соединенного Королевства в понедельник, 20 июля. Король Великобритании Карл III принял у себя Бернема и попросил его сформировать новое правительство.

В прошлую пятницу лидер лейбористов пообещал радикально изменить политическую систему, чтобы быстро повысить уровень жизни и помочь стране, жаждущей перемен, стать страной, где "жизнь станет доступнее, а все люди и места поднимутся на новый уровень".