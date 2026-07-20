Москва20 июлВести.Треть британцев уверены, что новый глава кабинета министров Великобритании Энди Бернем будет "плохим" или "ужасным" премьером, свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией YouGov.
Согласно результатам опроса, 14% британцев считают, что Бернем окажется плохим премьером, 19% уверены, что он будет ужасным, 20% респондентов оценили его перспективы как средние, 19% — как хорошие, и только 2 % — как отличные.
Исследование проведено 12-13 июля, число участников и погрешность не указаны.
Бернем официально занял пост премьер-министра Соединенного Королевства в понедельник, 20 июля. До своего вступления в должность лидер лейбористов пообещал провести самые глубокие за последние 40 лет реформы, радикально изменить политическую модель, быстро повысить уровень жизни.