YouGov: треть британцев считают, что Бернем будет плохим или ужасным премьером

Стало известно, как британцы оценивают будущее премьерство Бернема YouGov: треть британцев считают, что Бернем будет плохим или ужасным премьером

Москва20 июл Вести.Треть британцев уверены, что новый глава кабинета министров Великобритании Энди Бернем будет "плохим" или "ужасным" премьером, свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией YouGov.

Согласно результатам опроса, 14% британцев считают, что Бернем окажется плохим премьером, 19% уверены, что он будет ужасным, 20% респондентов оценили его перспективы как средние, 19% — как хорошие, и только 2 % — как отличные.

Исследование проведено 12-13 июля, число участников и погрешность не указаны.

Бернем официально занял пост премьер-министра Соединенного Королевства в понедельник, 20 июля. До своего вступления в должность лидер лейбористов пообещал провести самые глубокие за последние 40 лет реформы, радикально изменить политическую модель, быстро повысить уровень жизни.