Франция, Германия и Британия обещали Киеву усилить его поддержку

"Евротройка" обещала Зеленскому усилить его поддержку в ближайшие месяцы Франция, Германия и Британия обещали Киеву усилить его поддержку

Москва22 мая Вести.Лидеры "евротройки" - премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц - пообещали главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что усилят его поддержку в ближайшие месяцы. Об этом сообщила канцелярия британского премьера на официальном сайте.

В ходе видеозвонка политики сказали Зеленскому, что продолжат курс на сдерживание России и достижение выгодного Киеву варианта урегулирования конфликта на Украине.

Лидеры… подтвердили, что в ближайшие месяцы усилят свою поддержку [Украины] говорится в сообщении

Ранее финский политик Армандо Мема отметил, что НАТО накачивает киевский режим оружием, чтобы выиграть время на подготовку к прямому столкновению с Россией.

До этого газета Financial Times рассказала, что генсек НАТО Марк Рютте хочет надавить на оборонные ведомства и предприятия ВПК стран Европы, чтобы заставить их производить больше вооружений.