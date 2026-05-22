Москва22 маяВести.Лидеры "евротройки" - премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц - пообещали главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что усилят его поддержку в ближайшие месяцы. Об этом сообщила канцелярия британского премьера на официальном сайте.
В ходе видеозвонка политики сказали Зеленскому, что продолжат курс на сдерживание России и достижение выгодного Киеву варианта урегулирования конфликта на Украине.
Лидеры… подтвердили, что в ближайшие месяцы усилят свою поддержку [Украины]говорится в сообщении
Ранее финский политик Армандо Мема отметил, что НАТО накачивает киевский режим оружием, чтобы выиграть время на подготовку к прямому столкновению с Россией.
До этого газета Financial Times рассказала, что генсек НАТО Марк Рютте хочет надавить на оборонные ведомства и предприятия ВПК стран Европы, чтобы заставить их производить больше вооружений.