Песков: Кремль обратил внимание на слова Бернема о поддержке Киева Песков: Кремль обратил внимание на слова Бернема о поддержке Украины

Москва21 июл Вести.В Кремле обратили внимание на заявление нового британского премьера Энди Бернема о безоговорочной поддержке Киева. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии журналистам.

Одним из первых его действий были заявления о безоговорочной поддержке Украины, соответственно, о намерении Великобритании дальше делать все для продолжения войны сказал официальный представитель Кремля

Песков добавил, что это факт, который в Кремле фиксируют.

20 июля Бернем рассказал в интервью журналистам, что поддержка Украины Великобританией остается неизменной.

Эндрю (Энди) Бернем, новый лидер Лейбористской партии, официально занял пост премьер-министра Великобритании в понедельник. Его предшественник Кир Стармер покинул кресло премьера спустя чуть более двух лет - после победы лейбористов на выборах. По мнению ряда экспертов, к такому исходу привел ряд ошибок Стармера, допущенных за время правления, включая попытки сократить бюджетные расходы за счет пенсионеров и граждан с инвалидностью.