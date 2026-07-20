Москва20 июл Вести.Знаменитый мышелов резиденции британских премьеров кот Ларри пошутил, что экс-премьер Великобритании Кир Стармер сообщил новому главе правительства Эндрю Бернему ключевые особенности работы, а именно распорядок приемов пищи питомца.

Ранее новый лидер Лейбористской партии Бернем официально вступил в должность премьер-министра Британии. Уходящий премьер-министр Стармер произнес свою прощальную речь, заявив сторонникам, что его работа выполнена, а он уходит "с достоинством и улыбкой".

Ларри предпочитает завтракать в 9 утра, поздний завтрак у него в 10.30, обедает он - в полдень, а между основными приемами пищи не отказывается от множества перекусов. Все остальное в этой работе - сущие пустяки гласит подпись к фотографии из аккаунта кота Ларри в соцсети X, на которой Стармер что-то говорит Бернему

В июне кот Ларри проводил Стармера цитатой из песни Queen.