Москва23 июнВести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел тайное совещание со своим возможным преемником, депутатом и бывшим мэром Манчестера Эндрю Бернемом. Об этом пишет SkyNews со ссылкой на собственные источники.
Кир Стармер и Эндрю Бернем провели тайные переговоры, которые длились в течение часапередал телеканал
Содержание беседы неизвестно, однако подчеркивается, что это первые переговоры Стармера после того, как он анонсировал свою скорую отставку с поста премьер и лидера "Лейбористской партии".
Новый лидер должен быть избран до возвращения парламента к работе в сентябре. До этого момента Стармер останется премьер-министром.