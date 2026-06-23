Кир Стармер провел тайное совещание со своим преемником SkyNews: Стармер провел тайное совещание со своим возможным преемником Бернемом

Москва23 июн Вести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел тайное совещание со своим возможным преемником, депутатом и бывшим мэром Манчестера Эндрю Бернемом. Об этом пишет SkyNews со ссылкой на собственные источники.

Кир Стармер и Эндрю Бернем провели тайные переговоры, которые длились в течение часа передал телеканал

Содержание беседы неизвестно, однако подчеркивается, что это первые переговоры Стармера после того, как он анонсировал свою скорую отставку с поста премьер и лидера "Лейбористской партии".

Новый лидер должен быть избран до возвращения парламента к работе в сентябре. До этого момента Стармер останется премьер-министром.