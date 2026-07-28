Москва28 июл Вести.Подход нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема к конфликту на Украине показывает, что у английских политиков за годы СВО так и не прибавилось ума. Таким мнением с ИС "Вести" поделился политолог Юрий Светов.

Он добавил, что, несмотря на огромное количество проблем внутри своей страны, Бернем в первую очередь решил начать свою карьеру на посту премьера с заверения лидера киевского режима Владимира Зеленского в том, что поддержка Украины будет продолжена.

В Британии масса проблем, из-за которых меняются власти, потому что эти проблемы не решаются. Но он [Бернем] именно так начинает свою деятельность: сначала первый звонок [президенту США Дональду] Трампу, подтверждение, что союзники, там подчиненные, все, второй звонок Зеленскому. И встреча с Зеленским - это говорит о том, что ума у британских политиков за годы СВО не прибавилось, что по-прежнему мечты давние этой британской элиты несколько столетий, которые продолжаются нанести поражение России, никуда от них не ушли. Поэтому он думает, что, если он справился с автобусным сообщением в Манчестере, наладил его, так же он легко наладит победу Зеленского при помощи Британии - глубокое заблуждение рассказал Светов

Ранее Бернем подтвердил планы британских ВС развернуть свой контингент на Украине после окончания конфликта. Политик лично заявил, что "он с Украиной на 100%".