Москва27 июл Вести.Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Лондон продолжит оказывать помощь Киеву для создания прочных условий мира на Украине, передает телеканал Sky News.

Об этом он заявил накануне встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Мы не отступим, пока не добьемся прочного и справедливого мира для Украины заявил Бернем

Встречу планируется провести 27 июля в месте прохождения украинскими военными подготовки на британской военно-морской базе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ не лелеет надежд на улучшение отношений с Британией при Бернеме.