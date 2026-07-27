Новый премьер Британии Бернем высказался по поводу отправки войск на Украину Премьер-министр Британии Бернем сообщил о намерении отправить войска на Украину

Москва27 июл Вести.Новое правительство Великобритании подтвердило готовность выполнить ранее взятые обязательства перед Украиной, включая развертывание войск после завершения конфликта.

Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Энди Бернем во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским на одной из британских военно-морских баз. Трансляцию выступления главы правительства вел телеканал Sky News.

Мы с Украиной на 100%, я лично с Украиной на 100%. И полностью выполню все взятые обязательства. Мы продолжим помогать вам (обращаясь к Зеленскому – прим. ред.) сражаться и защищать вашу страну. Когда прекращение огня, наконец, удастся достичь, мы будем готовы развернуть многонациональные силы, чтобы в долгосрочной перспективе укрепить безопасность Украины заявил Бернем, который занял пост премьер-министра Британии неделю назад

Бернем добавил, что Лондон будет поддерживать Киев "на пути к полному и безоговорочному прекращению огня", усиливая давление на стороны конфликта и способствуя возобновлению переговорного процесса.

Политик сообщил, что Лондон передаст Киеву права на интеллектуальную собственность, связанную с новой британской системой радиоэлектронной борьбы Stone Cloak.

27 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британские власти активно препятствовали переговорному процессу по украинскому урегулированию, превращая Украину в "анти-Россию".

Дипломат отметила, что Великобритания не только позиционирует себя как идеологический и ключевой спонсор режима Зеленского, но и активно снабжает украинскую армию военной техникой и оружием.