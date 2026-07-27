Бернем поделится с Зеленским новой британской глушилкой для усиления дронов Британия передаст Украине права на технологию системы РЭБ Stone Cloak

Москва27 июл Вести.Великобритания планирует передать Украине права на интеллектуальную собственность, связанную с новой системой радиоэлектронной борьбы Stone Cloak, сообщила канцелярия премьер-министра страны Энди Бернема.

Официальная церемония передачи прав пройдет 27 июля на британской военно-морской базе, где тренируются украинские военные и куда для встречи с Бернемом прибудет глава киевского режима Владимир Зеленский.

Отмечается, что этот шаг "позволит наладить производство этой технологии в промышленных масштабах".

Устройства системы Stone Cloak, размер которых сравним с планшетным компьютером, предназначены для затруднения обнаружения беспилотников.

Ранее Министерство обороны Великобритании передало в распоряжение украинских военных несколько тысяч названных устройств.

20 июля Бернем подтвердил "непоколебимую поддержку" Украины и лично Зеленского со стороны нового правительства Соединенного Королевства.