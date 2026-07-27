Москва27 июлВести.Великобритания планирует передать Украине права на интеллектуальную собственность, связанную с новой системой радиоэлектронной борьбы Stone Cloak, сообщила канцелярия премьер-министра страны Энди Бернема.
Официальная церемония передачи прав пройдет 27 июля на британской военно-морской базе, где тренируются украинские военные и куда для встречи с Бернемом прибудет глава киевского режима Владимир Зеленский.
Отмечается, что этот шаг "позволит наладить производство этой технологии в промышленных масштабах".
Устройства системы Stone Cloak, размер которых сравним с планшетным компьютером, предназначены для затруднения обнаружения беспилотников.
Ранее Министерство обороны Великобритании передало в распоряжение украинских военных несколько тысяч названных устройств.
20 июля Бернем подтвердил "непоколебимую поддержку" Украины и лично Зеленского со стороны нового правительства Соединенного Королевства.