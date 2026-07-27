Москва27 июл Вести.Лондон продолжит поддерживать Киев и передаст ему технологии радиолокационной борьбы для защиты дронов ВСУ. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Эндрю Бернем в ходе совместной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Мы продолжим помогать вам​​​... В качестве подтверждения наших намерений сегодня я могу объявить, что мы идем дальше. Мы предоставляем новые технологии радиоэлектронной борьбы собственного производства, которые будут защищать украинские дроны сказал он

По словам премьера, технологии РЭБ помогут украинским БПЛА бить по целям.

Великобритания передаст Украине права на интеллектуальную собственность системы радиоэлектронной борьбы Stone Cloak. Это устройство по своим габаритам сопоставимо с планшетным компьютером и предназначено для того, чтобы затруднять обнаружение беспилотников.