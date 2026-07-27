Москва27 июл Вести.Новейшая британская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), права на интеллектуальную собственность которой Лондон недавно передал Украине, может оказаться бесполезной при комбинированном ударе ВС РФ. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился военный эксперт Института права и нацбезопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Он предположил, что на Украину будет поставляться продукция высокой степени готовности, а основа для систем РЭБ будет производиться в Великобритании.

Это ["производство" западного оружия на Украине] отработанный механизм, и де-факто локализация производства, конечно же, не предусмотрена. Будет поставляться продукция высокой степени готовности, и де-факто это лишь создание условий легализации передачи вот этих подобных систем в интересах киевского режима и силового блока, который реализует задачи на российском направлении… Де-факто, для тех же МОГов (мобильная огневая группа. – Прим. ред.), которые будут обеспечивать прикрытие конкретных объектов, подобные системы наверняка пригодятся. Вопрос, насколько они будут эффективны при применении комбинированного воздействия, в том числе с применением высокоточного ракетного вооружения, на которое данная система не имеет никакого воздействия. Тут уже совершенно другие подходы рассказал Степанов

Ранее сообщалось, что Великобритания планирует передать Украине права на интеллектуальную собственность, которая связана с системой РЭБ Stone Cloak. Об этом рассказали в канцелярии премьер-министра страны Энди Бернема.