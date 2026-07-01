Эксперт Клинцевич: РФ могла бы ударить по месту производства SCALP на Украине

Эксперт допустил удар по месту производства ракет SCALP на Украине Эксперт Клинцевич: РФ могла бы ударить по месту производства SCALP на Украине

Москва1 июл Вести.ВС РФ могли бы нанести удар по возможному месту производства ракет SCALP на Украине. Об этом KP.RU заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Ранее сообщалось, что Киев продолжает переговоры с французской стороной по вопросу получения лицензии на производство дальнобойных ракет SCALP.

Клинцевич усомнился в том, что французско-британская компания, обладающая правами на производство ракет Storm Shadow/SCALP позволит производить оружие на Украине, так как имеется высокий риск утечки информации. Кроме того, есть высокие риски ударов по цехам сборки украинских ракет.

На территории Украины физически отсутствует точки, по которым мы не могли бы нанести гарантированный ракетный удар. И неважно, что именно их будет прикрывать. Вопрос просто в скорости их вскрытия сказал эксперт

И. о​​​. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева отмечала, что страны Запада отлично знают об использовании Киевом их оружия для нанесения ударов по мирным жителям.