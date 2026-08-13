Москва13 авг Вести.Украина попытается бить по российским пусковым установкам и по местам производства баллистических ракет. Такой прогноз ИС "Вести" озвучил обозреватель издания "Украина.ру", журналист Павел Волков.

По его словам, сейчас Украине очень сильно нужна баллистика, особенно перед зимним периодом. Но вероятнее всего, Киев ее не получит в нужном количестве, считает журналист.

То есть сейчас они кое-что пытаются купить у Турции, но у них сейчас другой план есть. Насколько он реализуется, опять же вопрос, но они попробуют. То есть они попытаются бить по российским пусковым установкам, а также по российскому производству баллистических ракет. То есть внутрь страны … Вот это сейчас их план, который они будут пытаться реализовывать, поскольку противоракет от баллистики у них действительно в нужном количестве не будет сказал он

Ранее словацкий генерал в отставке Павел Мацко заявил, что неспособность украинских вооруженных сил перехватывать российские ракеты из-за проблем с противовоздушной обороной (ПВО) окажет критическое влияние на ход конфликта.