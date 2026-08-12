Генерал Мацко: нехватка у Киева ракет ПВО повлияет на ход конфликта Генерал Мацко: нехватка у Украины ракет ПВО сильно повлияет на ход конфликта

Москва12 авг Вести.Неспособность украинских вооруженных сил перехватывать российские ракеты из-за проблем с противовоздушной обороной окажет критическое влияние на ход конфликта. Об этом заявил словацкий генерал в отставке Павел Мацко, сообщает iROZHLAS.

По его словам, даже в случае, если американский президент Дональд Трамп даст Киеву лицензию на создание ракет для систем Patriot, то на запуск такого производства может уйти несколько лет. Только на оформление сертификатов безопасности потребуется минимум год, подчеркнул Мацко.

Это может принципиально повлиять на ход конфликта, потому что образуется брешь в защите стратегических объектов накануне зимы сказал он

Ранее газета Financial Times также заявила, что запуск производства систем противовоздушной обороны Patriot на Украине может затянуться на годы.