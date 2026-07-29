Войтоловский: Киев не сможет создавать противоракеты для Patriot несколько лет

Войтоловский заявил, что Киев не сможет создавать противоракеты несколько лет Войтоловский: Киев не сможет создавать противоракеты для Patriot несколько лет

Москва29 июл Вести.Украина не сможет производить противоракеты для комплексов Patriot еще несколько лет. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Федор Войтоловский.

Даже если лицензии на производство противоракет для систем Patriot будут даны Соединенными Штатами Украине, потребуется как минимум несколько лет для того, чтобы Украина сама ли, при поддержке европейских союзников смогла такие противоракеты производить. Поэтому… передача технической документации и лицензии – это долгий путь к реальному обретению таких систем сказал он

Как отметил Войтоловский, так как Украина не может перехватывать российские баллистические ракеты, для нее вопрос о противоракетах Patriot - это вопрос сегодняшнего дня.

Поэтому передача лицензии выглядит хорошо с точки зрения демонстрации доброй воли Вашингтона в отношении киевского режима. Но и заодно с точки зрения реакции части избирателей Трампа, которые настроены на поддержку Украины. Но с точки зрения реальной военной помощи это совсем не то, что передача систем Patriot и противоракет к ним добавил эксперт

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев и американские оборонные компании изучают возможность модификации баллистических ракет в ракеты-перехватчики.