Зеленский: Украине нужно не менее года для развертывания производства Patriot

Зеленский подсчитал время, нужное Украине для запуска производства Patriot Зеленский: Украине нужно не менее года для развертывания производства Patriot

Москва9 авг Вести.Развертывание на Украине производства систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, в случае получения лицензии от США, может занять от 1 года до нескольких лет, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Он отметил, что процесс осложняется бюрократическими процедурами как в США, так и в европейских странах.

Украина должна получить соответствующие лицензии. В других государствах, не только в США, но и в Европе, – старые правила, есть процедурные вещи… Бюрократия… Я бы сказал, (понадобится – прим. ред.) от 12 месяцев до нескольких лет цитирует Зеленского ТАСС

Однако даже при наличии лицензии Украина не сможет самостоятельно производить ракеты для Patriot, добавил он.

Что касается производства на Украине, как я и сказал, срок будет зависеть от того, что нам дадут… Я настаиваю, чтобы максимум элементов были на Украине. США и Украина – почему? Потому что непросто, если это в трех-четырех-пяти европейских странах… Снова бюрократия сказал Зеленский

По его словам, поставки также могут задерживаться по политическим причинам.

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в начале июля не исключил запуска лицензионного производства Patriot на Украине. Агентство Bloomberg сообщило, что процесс создания ракет-перехватчиков для этих систем займет значительное время и не позволит Киеву быстро восстановить свои арсеналы.

Впоследствии Трамп высказал сомнения относительно передачи Украине технологий производства Patriot и ракет к ним. Глава Белого дома отметил, что США должны быть крайне осторожными при выдаче лицензий на производство своего вооружения другим странам.

Трамп также отказал Зеленскому в дополнительных поставках для систем Patriot, писала газета Financial Times. Американский лидер мотивировал это тем, что США самим не хватает таких ракет на фоне ближневосточного конфликта.

Ранее глава киевского режима заявил, что развертывание массового производства баллистических ракет на Украине осложняется зависимостью от комплектующих из-за рубежа.