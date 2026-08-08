Зеленский пожаловался на сложность производства на Украине баллистических ракет Зеленский: наладить производство баллистических ракет на Украине проблемно

Москва8 авг Вести.Массовое производство баллистических ракет на Украине может быть затруднено в силу зависимости от иностранных компонентов.

Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Наша баллистика – там мало, но кое-что есть от других стран. Я верю, что будет положительное применение и будет результат цитируют политика украинские СМИ

Он добавил, что сейчас ближе всех к разработке украинской баллистической ракеты подошла компания Fire Point.

Военкор KP.RU Дмитрий Стешин 4 августа сообщил, что производство на Украине крылатых ракет "Фламинго" находится в критическом состоянии из-за ударов по объектам, задействованных в нем.