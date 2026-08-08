Зеленский заявил, что Запад не хочет украинского производства баллистики

Зеленский: на Западе многие не хотят, чтобы Украина производила свою баллистику Зеленский заявил, что Запад не хочет украинского производства баллистики

Москва8 авг Вести.На Западе многие не хотят, чтобы Украина производила свои баллистические ракеты, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью одному из украинских телеканалов.

В мире не очень много людей и компаний, которые хотят такого конкурента сказал Зеленский

Также глава киевского режима отметил, что на европейском континенте нет государства, система ПВО которого могла бы сбивать баллистику.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина намерена создать собственную баллистику и систему противоракетной обороны (ПРО) в 2026-2027 годах.