Производство ракет "Фламинго" на Украине находится в критическом состоянии KP.RU: проивзодство ракет "Фламинго" на Украине в критическом состоянии

Москва4 авг Вести.Производство крылатых ракет "Фламинго" на Украине находится в критическом состоянии из-за ударов по объектам, задействованных в нем. Об этом сообщает военкор KP.RU Дмитрий Стешин.

Во Львове выбомбили авиационный завод, собиравший турбовентиляторные двигатели АИ-25ТЛ. Именно на них "Фламинго" обещал пролететь 3000 км. Затем в Ровно поразили производства ракетного топлива цитирует издание слова Стешина

В публикации подчеркивается, что российские военные "пресекают производство на Украине крылатых ракет, на которые киевские власти возлагали огромные надежды". В свою очередь Ирина Терех, гендиректор предприятия "Файер Пойнт", которое и занимается изготовлением "Фламинго", заявила о переносе производства ракетного топлива на территорию Дании, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что заводы, связанные с производством ракет "Фламинго", восемь раз становились целями атак российской армии за июль.