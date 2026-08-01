ТАСС: в июле ВС РФ 8 раз поразили связанные с ракетами "Фламинго" производства

Целями ВС РФ 8 раз становились связанные с производством ракет "Фламинго" заводы ТАСС: в июле ВС РФ 8 раз поразили связанные с ракетами "Фламинго" производства

Москва1 авг Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) в течение июля нанесли серию мощных ударов по объектам украинского ВПК, связанных с производством дальнобойных крылатых ракет "Фламинго".

Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных Минобороны.

Из материала следует, что в прошлом месяце российская армия поразила не менее восьми предприятий, на которых производили крылатые ракеты большой дальности наземного базирования FP-5 "Фламинго".

Предприятия занимались как изготовлением компонентов, так и сборкой и хранением упомянутых ракет.

Целями стали заводы в Киеве, а также в Ивано-Франковской, Львовской и Ровненской областях Украины.

Вечером 31 июля в Министерстве обороны России сообщили об ударах ВС РФ по трем судам, которые были задействованы в транспортировке оружия и других грузов в интересах украинских националистов.