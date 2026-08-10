FT: запуск производства систем Patriot на Украине может затянуться на годы

На Западе усомнились в скором запуске производства систем Patriot на Украине FT: запуск производства систем Patriot на Украине может затянуться на годы

Москва10 авг Вести.Запуск производства систем противовоздушной обороны Patriot на Украине может затянуться на годы. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По данным газеты, ранее глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что сомневается насчет лицензионного соглашения на производство систем Patriot, тем не менее украинские чиновники и производители готовы работать над его реализацией.

Украине могут потребоваться годы, чтобы согласовать передачу технологий и создать сертифицированную цепочку поставок, поэтому краткосрочного решения нет сказано в публикации

В тексте указывается, что соглашение может побудить союзников передавать Украине имеющиеся у них запасы ракет для систем Patriot, если они будут знать, что их пополнение уже предусмотрено.

Ранее сообщалось, что американские оборонные гиганты Lockheed Martin и Raytheon выступают против передачи Украине лицензий на производство систем ПВО Patriot.

Кроме того, США опасаются, что технологии ракет-перехватчиков Patriot могут быть украдены в случае предоставления Украине лицензии на их производство. Вашингтон также осведомлен о случаях попадания оружия, переданного Украине западными союзниками, на европейский черный рынок.