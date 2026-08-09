Американские оружейники выступают против выдачи лицензий на Patriot Киеву Трамп и производители Patriot усомнились в передаче технологий Киеву

Москва9 авг Вести.Американские оборонные гиганты Lockheed Martin и Raytheon выступают против передачи Украине лицензий на производство систем ПВО Patriot. Об этом сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на источник в Конгрессе США.

Официально производители ссылаются на риски утечки технологий и защиту интеллектуальной собственности. Однако истинной причиной опасений является возможная конкуренция: себестоимость производства ракет и систем Patriot на украинских мощностях может оказаться существенно ниже американской, что невыгодно компаниям.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал осторожно относиться к передаче военных технологий за рубеж и усомнился в целесообразности выдачи Киеву лицензий на выпуск систем Patriot и ракет Tomahawk.