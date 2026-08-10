Москва10 авгВести.США опасаются, что технологии ракет-перехватчиков Patriot могут быть украдены в случае предоставления Украине лицензии на их производство. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на источник.
По данным издания, Вашингтон также осведомлен о случаях попадания оружия, переданного Украине западными союзниками, на европейский черный рынок.
Им нужны будут гарантии того, что эти секретные сведения не будут украдены... Американская администрация осведомлена о случаях попадания оружия, переданного Украине ее союзниками, на европейский черный рынокговорится в публикации
Ранее издание Atlantic со ссылкой на источник в Конгрессе США сообщало, что американские оборонные компании Raytheon и Lockheed Martin, производящие комплексы Patriot и ракеты-перехватчики к ним, опасаются появления конкурента в случае предоставления Киеву соответствующей лицензии.