США боятся кражи технологий Patriot при производстве ракет на Украине Telegraph: США опасаются кражи технологий Patriot при передаче лицензии Украине

Москва10 авг Вести.США опасаются, что технологии ракет-перехватчиков Patriot могут быть украдены в случае предоставления Украине лицензии на их производство. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на источник.

По данным издания, Вашингтон также осведомлен о случаях попадания оружия, переданного Украине западными союзниками, на европейский черный рынок.

Им нужны будут гарантии того, что эти секретные сведения не будут украдены... Американская администрация осведомлена о случаях попадания оружия, переданного Украине ее союзниками, на европейский черный рынок говорится в публикации

Ранее издание Atlantic со ссылкой на источник в Конгрессе США сообщало, что американские оборонные компании Raytheon и Lockheed Martin, производящие комплексы Patriot и ракеты-перехватчики к ним, опасаются появления конкурента в случае предоставления Киеву соответствующей лицензии.