Аналитик Снегирев: Украина никогда не будет производить ракеты для Patriot

На Украине заявили, что страна никогда не сможет производить ракеты для Patriot Аналитик Снегирев: Украина никогда не будет производить ракеты для Patriot

Москва8 авг Вести.Даже если бы США предоставили лицензии на производство ракеты РАС-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot, Украина все равно не смогла бы их производить. Об этом заявил украинский военный аналитик Дмитрий Снегирев.

Нет, не будем [производить ракеты PAC-3]. Еще с самого начала было понятно. Основное требование американской стороны, если бы они даже и передали лицензии - производство на территории ФРГ, а не Украины. Учитывая даже фактор безопасности, то есть возможность уничтожения производственных предприятий..., почему эта волна поднялась в украинских СМИ - непонятно. Второе - нет соответствующей производственной базы, нет достаточного количества квалифицированной рабочей силы сказал он в эфире YouTube-канала "Новости Live"

Как отметил аналитик, в Вашингтоне также беспокоятся о возможной утечке технических материалов. В качестве параллели он привел историю с бизнесменом Тимуром Миндичем, приближенным к Зеленскому: тот, не обладая правом доступа к секретным сведениям, тем не менее получал документы высшей степени секретности.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о договоренности с США о ежемесячных поставках ракет-перехватчиков для Patriot, однако уточнил, что этих ракет все равно будет недостаточно.