Москва8 авг Вести.Украина как минимум в ближайшие несколько месяцев не сможет решить проблему дефицита ракет для американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Эксперт отметил, что американская компания Lockheed Martin производит примерно 700-750 ракет в год, однако Украина за 2-3 месяца расходовала 700 ракет, то есть годовой запас.

Естественно, Украина привыкла ракеты не считать, а учитывая, что одна ракета стоит $4,5 млн, значит, и не считать деньги указал Кнутов

Заводы по производству ракет для Patriot строятся сейчас в Германии и Румынии.

В Германии практически построен завод, он откроется либо в этом году, либо в следующем. Там тоже, наверное, порядка 700 ракет в год будет производиться, 600 ракет уже закупила Украина. То есть завода еще нет, выпуск еще не начался, а Украина уже ракеты купила. Еще один завод строится в Румынии… Этот завод будет запущен попозже - где-то в следующем, а может быть, даже в 2028 году сказал Кнутов

В результате у Украины, по его словам, складывается "очень своеобразная ситуация".

Она будет получать ракеты, начиная с пуска завода в Германии - это либо конец этого года, либо начало следующего. Это не значит все 600 сразу - каждый месяц ей, например, будут отгружать по 50 ракет или по 30 в течение года, а может и нескольких лет, пока строится завод в Румынии. Второй момент - есть шанс получить в перспективе ракеты с того завода, который строится на румынской территории. Но разрыв от сегодняшнего дня до запуска завода в Германии - он не закрыт, и Украина здесь в очень-очень тяжелой ситуации. Где она будет брать ракеты, сложно предугадать... сказал Кнутов

По его словам, США сейчас направляют все ракеты на Ближний Восток, так как этого требуют монархии Залива.

...Американцы сейчас опять будут собирать все ракеты для Ближнего Востока. Эти ракеты требуют монархии Персидского залива, которые для Трампа гораздо важнее, чем Украина, потому что они более платежеспособные и покупают ракеты по более дорогой цене, чем европейцы для Украины заявил эксперт

В результате, по его словам, как минимум на несколько ближайших месяцев дефицит ракет для Patriot останется проблемой для Украины.

Таким образом, получается на сегодняшний день, что Украина, с одной стороны, вроде бы с ракетами, а с другой стороны, она и без ракет. Во всяком случае на несколько месяцев, это точно сказал Кнутов

Ранее военный корреспондент ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный заявил: на фоне серьезного дефицита противоракет для систем Patriot в системе ПВО киевского режима образовались огромные дыры, и Армии России нужно этим пользоваться.