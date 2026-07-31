Военэксперт рассказал, с чем столкнется Украина зимой Военэксперт Кнутов: без Patriot Украине придется нелегко зимой

Москва31 июл Вести.Без зенитных ракетных комплексов Patriot Украине придется нелегко в зимние месяцы года, сообщил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, историк войск специальной военной операции Юрий Кнутов.

Он отметил, что тяжело будет украинскому тылу.

Страна не может произвести даже по лицензии ракеты для комплексов ПВО. Западные поставки будут крайне ограничены: боеприпасов не хватает физически. Если учесть, что Россия производство ракет увеличивает, а возможности украинской ПВО тают, то Украине будет очень сложно пережить зиму поделился мнением специалист

Он также напомнил, что отныне США не смогут поставлять Украине Patriot как раньше – теперь Соединенным Штатам необходимо "чем-то защищаться от Ирана", с которым страна находится в вооруженном конфликте. Кнутов также подчеркнул, что Вашингтон заключил с ближневосточными партнерами контракты на производство ракет для Patriot.

Ранее стало известно, почему производство Patriot на Украине вряд ли возможно. Причина кроется в американской корпорации Boeing.