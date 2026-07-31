Москва31 июл Вести.Соединенные Штаты не могут передать Украине ракеты для систем Patriot из-за необходимости сохранять собственные арсеналы, а страны Европейского Союза убедили своих избирателей в скорой войне с Россией, и передача вооружений обернется для них политическим крахом. Об этом информационной службе "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По словам эксперта, в США насчитывается около 2,4 тысячи таких ракет, в Европе – порядка 3 тысяч, но годовой объем производства составляет лишь 600–800 единиц. Килинкаров отметил, что американцы не могут делиться ракетами из-за продолжающегося конфликта с Ираном, где за первый день боевых действий было израсходовано 800 ракет Patriot. А европейские страны боятся передавать вооружения, поскольку их правительства убедили жителей в угрозе нападения России, и передача оружия Украине будет воспринята как ослабление собственной безопасности.

Ни те, ни другие эти ракеты передать не могут. Ну, понятно, почему американцы не могут передать – потому что все-таки незавершенный конфликт, он может быть эскалирован, и американцам самим нужны ракеты, а производство этих ракет, ну, оно достаточно скудное, там 600–800 ракет в год – это очень мало. Они за первый день войны в Иране отстреляли 800 ракет. Это же все надо восполнить. А что касается Европы, она, может быть, и готова была бы передать эти самые ракеты, но они ажиотаж вокруг России раскрутили, убедили своих, скажем так, избирателей в том, что не сегодня-завтра Россия нападет на Европейский Союз. И как вот в этой ситуации правительствам европейских стран передавать эти ракеты Украине? Ну вот что им скажет оппозиция? Скажет: "Вы хотите что, поставить под угрозу нашу безопасность? Вы почему передаете ракеты в условиях, если вы сами же убеждаете, что не сегодня-завтра Россия нападет?" заявил Килинкаров

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения по вопросу о передаче Украине лицензии на производство боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot.